عقوبة قاسية لحكمي مباراة الأرجنتين وتشيلي بسبب الراية (فيديو وصور)
فرض اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول" عقوبة قاسية على حكمين شاركا في إدارة مباراة تشيلي والأرجنتين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".
واضطر الحكمان المساعدان لإيجاد حل مرتجل ومستعجل بعد أن اكتشفا قبل 12 دقيقة من انطلاق المباراة أنهما نسيا رايتيهما في الفندق، وقاما بصناعة رايتين باستخدام "عصاتي مكنسة" و"سترتين صفراوين"، وهو ما تسبب في سيل من التعليقات والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
Efectivamente compañeros!! pic.twitter.com/dQMvH22gv5— LUIS JAVIER PADILLA (@JavierPSec) January 28, 2022
ورغم أن الحكمين البرازيليين فابريسيو فيلارينيو ورودريغو فيغيريدو دخلا الشوط الثاني بالراية الرسمية المعتمدة بعد استعادتها من الفندق، فإن هفوتهما لم تمر مرور الكرام حيث قرر "الكونمبيول" معاقبتهما بحرمانهما من التحكيم لمدة 4 أشهر.
One of the linesmen in Chile's World Cup qualifier against Argentina appears to be using a high vis jacket wrapped around a pole instead of an actual flag.— Matias Grez (@matias_grez) January 28, 2022
Got to love South American qualifiers... pic.twitter.com/g512slUfi9
وبررت اللجنة قرارها بأن الحكمين أخفقا في أداء واجباتهما بسبب عدم استخدام المعدات الأساسية اللازمة لممارسة وظائفهما، مما يعرض المسار الطبيعي للمباراة للخطر.
En banderín es un chaleco reflectante. Sucede ahora mismo en Chile vs Argentina.— Juan Manuel D'Angelo (@DangeloFut) January 28, 2022
Ni en la Copa Africana de Naciones.
pic.twitter.com/7yFTryitQt
يذكر أن المباراة انتهت بفوز منتخب "التانغو" بنتيجة 2-1.
📊 Así quedó la tabla de las mejores Eliminatorias del mundo. ¡𝙀𝙢𝙤𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙣𝙩𝙚𝙨 𝙝𝙖𝙨𝙩𝙖 𝙚𝙡 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡! 🍿🔥#EliminatoriasSudamericanaspic.twitter.com/Fo7g3rYMBq— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) January 29, 2022
📽 ¡Otra victoria de Argentina, que sigue imparable! 🇨🇱🆚🇦🇷#EliminatoriasSudamericanaspic.twitter.com/vVuQ9BKP6u— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) January 28, 2022
ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز في تصفيات أمريكا الجنوبية مباشرة إلى مونديال قطر، بينما يخوض خامس الترتيب الملحق العالمي ضد ممثل من قارة آسيا.
المصدر: وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.