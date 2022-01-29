يوفنتوس في ورطة بعد ضم فلاهوفيتش من فيورنتينا

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي للتخلي عن أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الحالية "الميركاتو الشتوي"، لكنه يعاني في مفاوضات الرحيل.

وقال فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر "تويتر": "يحاول يوفنتوس إيجاد حل للتخلي عن آرون رامزي قبل يوم الاثنين (موعد إغلاق الميركاتو الشتوي)".

Juventus will try to find a solution for Aaron Ramsey before Monday - Burnley want to sign him immediately but there's no green light on player side as of now. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #Juventus



Meanwhile, negotiations for Arthur Melo on loan to Arsenal have collapsed as things stand. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2022

وأضاف: "لا يزال بيرنلي يريد التوقيع مع رامزي على الفور، لكن اللاعب يتمسك بموقفه ويرفض الرحيل عن السيدة العجوز".

وختم رومانو: "في غضون ذلك، انهارت المفاوضات بين يوفنتوس وأرسنال بشأن التخلي عن لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو على سبيل الإعارة".

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ويحتاج يوفنتوس للتخلي عن أكثر من لاعب خلال الميركاتو الجاري، للحفاظ على توازن النادي ماليا، عقب التعاقد مع المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش من فيورنتينا في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو.

المصدر: وكالات