شاهد.. خاميس يصطدم مع الجماهير الكولومبية بعد الهزيمة أمام البيرو

هاجمت الجماهير الكولومبية لاعب وسط منتخب بلادها، خاميس رودريغيز، بعد طلبه التوقف عن إطلاق صافرات الاستهجان وتوبيخ اللاعبين.

جاء ذلك عقب خسارتهم على أرضهم أمام بيرو 1-0، فجر السبت، ضمن الجولة الـ15 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.



ولم تستجب الجماهير لطلب لاعب الريان القطري، بل قام البعض بإلقاء أشياء عليه، ليخرج سريعا من الملعب وبرفقته أعضاء في الجهاز الفني للمنتخب.

La chiflada monumental en el Metropolitano a la Selección Colombia y la reacción de James Rodríguez pic.twitter.com/TGBBn5xKhn — Rafa (@rafaeloc25) January 28, 2022

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وأبدى زميل خاميس في المنتخب الكولومبي، خوان كوادرادو، جناح يوفنتوس الإيطالي، استياءه من رد فعل الجماهير التي أبدت غضبها من أداء الفريق، الذي لم يخسر ولم يسجل لست مباريات متتالية.

وصرح كوادرادو: "أنا مستاء قليلا من رد فعل الجمهور.. هم ونحن نرغب في التأهل للمونديال، وأعتقد أننا جميعا يجب أن نتحلى بنفس الإيمان.. ليس مقبولا إلقاء العلب والأغراض في نهاية المباراة".

وتراجع المنتخب الكولومبي للمركز السادس (الذي لا يتأهل صاحبه للمونديال) في التصفيات بـ17 نقطة، بينما ارتقت بيرو للمرتبة الرابعة بـ20 نقطة.

المصدر: "وكالات"