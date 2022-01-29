وزير الرياضة الكاميروني يكشف السبب وراء كارثة "ملعب ليمبي" في كأس الأمم الإفريقية

كشف وزير الرياضة الكاميروني، الجمعة، عن السبب الذي أدى إلى حادثة التدافع والتي أسفرت عن مصرع 8 أشخاص، الاثنين الماضي، ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وقال نارسيس مويل كومبي وزير الرياضة الكاميروني خلال مؤتمر صحفي إن قرارا "متهورا" من قوات الأمن بفتح بوابة ملعب "ليمبي" في العاصمة ياوندي أدى إلى حادثة التدافع.

وأوضح أن المدخل الجنوبي تم إغلاقه مؤقتا من قبل قوات الأمن لمواجهة تدفق المشجعين بينما كانت البوابات الأخرى مفتوحة.

وتابع: "لكن في مواجهة الضغط وهذا الاجتياح من المد البشري، شرعت العناصر الأمنية بطريقة متهورة بفتح بوابة المدخل الجنوبي، مما تسبب في التدافع الكبير الذي أدى إلى الموت "المأساوي" لثمانية أشخاص".

كما اعترف الوزير بأن عدد أفراد القوات الأمنية "غير كاف"، لكنه ألقى باللوم أيضا على حاملي التذاكر المزيفة والمستعملة والمشجعين الذين أرادوا الدخول من دون تذكرة، لتبرير هذا التدفق.

ولقي ثمانية أشخاص، من بينهم طفل وامرأتان، حتفهم وجرح 38 آخرون في تدافع أمام ملعب "أوليمبي" قبل انطلاق مباراة المنتخب المضيف مع جزر القمر في الدور ثمن النهائي، ما دفع الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف" الثلاثاء الماضي إلى مطالبة الكاميرون بفتح تحقيق بالحادثة ونقل مباراة مقررة في ربع النهائي يوم الأحد إلى الملعب الآخر في العاصمة "أحمدو أهيدجو".

Six people are reported to have been killed and dozens hurt in a crush outside a stadium hosting an Africa Cup of Nations match in Cameroon.



Video footage showed football fans struggling to get access to the Paul Biya stadium in a neighbourhood of the capital Yaounde. pic.twitter.com/a6WLbFZORj — Charles Ayitey (@CharlesAyitey_) January 24, 2022

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كما أعلن الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الهيئة القارية أن اتحاده لن يسمح بلعب مباريات أخرى في الملعب إذا لم تقدم السلطات الكاميرونية تقريرا بشأن التحقيق قبل يوم الجمعة.

وسبق لموتسيبي أن أشار الثلاثاء إلى أن التدافع مرتبط بإغلاق إحدى بوابات الاستاد.

واعتبر أن ما حصل "لا يمكن تفسيره"، مضيفا: "لو كان هذا الباب مفتوحا كما كان ينبغي، لما واجهتنا المشكلة التي نعانيها الآن، هذه الخسائر في الأرواح. من أغلق هذا الباب؟ من المسؤول عن هذا الباب؟".

المصدر: "وكالات"