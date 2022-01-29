ريال مدريد يتوصل إلى صفقة بقيمة 400 مليون يورو

توصل ريال مدريد إلى اتفاق يمتد لـ25 عاما مع شركة "ليدجيندز" الأمريكية من أجل إدارة ملعبه سانتياغو برنابيو، والذي من المتوقع أن يحقق أرباحا للنادي تبلغ حوالي 400 مليون يورو سنويا.

ووفقا لصحيفة "فوس بوبولي" اليومية الإسبانية، تتوقع الشركة المتخصصة في تسويق المنشآت الرياضية إيرادات تتراوح بين 400 و440 مليون يورو سنويا، وذلك بفضل الأنشطة المختلفة التي تشمل الحفلات الموسيقية إلى مبيعات المحلات التجارية والحانات وما إلى ذلك.

[THREAD] Real Madrid have reportedly signed a 25-year deal with American company Legends that will bring in between 400-440m a year. Here is how that deal works 👇 pic.twitter.com/whdB3wrVcu — Madrid Zone (@theMadridZone) January 28, 2022

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وبحسب الصحيفة، ستحصل الشركة على 20 % من الأرباح بموجب الاتفاق.

ويخضع ملعب سانتياغو برنابيو حاليا لأعمال إعادة تحديث وترميم، ومن المفترض أن تكتمل بحلول نهاية العام الحالي أو بداية عام 2023، علما أنه سيتم وضع سقف قابل للإغلاق ومكسو بالفولاذ.

وسيحتوي الاستاد أيضا على عشب قابل للسحب ويمكن استخدامه في رياضات أخرى مثل التنس أو كرة السلة فضلا عن المؤتمرات أو المعارض التجارية.

وتقدر تكلفة ملعب ريال مدريد بحوالي 800 مليون يورو.

المصدر:"وكالات"