نجم إنجليزي يثير حفيظة ناديه بعد فيديو مسيء مع صديقته الشقراء

أثار مقطع فيديو قصير لإيفان توني نجم نادي برينتفورد الإنجليزي، الكثير من الجدل بعدما ردد كلمة بذيئة بحق فريقه.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الفيديو يظهر توني وكأنه في عطلة على أحد السواحل مع صديقته التي ظهرت معه في الفيديو المصور على موقع "سناب شات" وهي تردد الكلمة البذيئة بحقه ناديه قبل أن تنتقل الكاميرا إلى المهاجم الإنجليزي ليردد نفس العبارة.

Premier League footballer Ivan Toney is filmed hitting out at his OWN club as video emerges online of the striker saying 'f*** Brentford'

via https://t.co/tRYG0Av9sShttps://t.co/XuWR9SimNE — 𝔸𝕝-𝕙𝕒𝕛𝕚 𝕀𝕤𝕞𝕒𝕚𝕝 (@Alfaenshe) January 29, 2022

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وعلق متحدث باسم برينتفورد على الواقعة: "نحن على علم بالحادثة ونحقق في أمرها".

ويعد توني أفضل هداف في برينتفورد هذا الموسم بستة أهداف في الدوري الممتاز حتى الآن، وقاد الفريق بعد عام واحد إلى البريميرليغ، وأحرز 40 هدفا في 76 مباراة منذ انضمامه إلى النادي في 2020 قادما من بيتربورو.

وفي حديثه نهاية العام الماضي، أشاد مهاجم نيوكاسل السابق بزملائه في الفريق وقال إن النادي مستعد للمنافسة على أعلى مستوى.

ودعم استطلاع للرأي استدعاء توني للعب في صفوف المنتخب الإنجليزي، إلا أن اللاعب البالغ 25 عاما مازال مترددا بشأن اللعب مع "الأسود الثلاثة" أو الانضمام لمنتخب مسقط رأس والده الأصلي، جامايكا.

يذكر أن توني انتقل إلى نادي نيوكاسل في عام 2015 قادما من نورثهامبتون، لكنه شارك في أربع مباريات فقط قبل أن تتم إعارته إلى أندية عدة مثل بارنسلي وويغان أثليتيك.

المصدر: dailymail