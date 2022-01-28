 
مباشر

إيقاف نجم مانشستر سيتي ثلاث مباريات أوروبية

الرياضة

إيقاف نجم مانشستر سيتي ثلاث مباريات أوروبية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s9vv

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الجمعة، إيقاف الدولي الإنجليزي كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي البالغ 31 عاما ثلاث مباريات في المسابقات الأوروبية.

وتأتي عقوبة "اليويفا" على خلفية البطاقة الحمراء التي تحصل عليها ووكر ضد لايبزيغ الألماني في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.

وطرد ووكر مباشرة بعد تدخل عنيف على المهاجم البرتغالي أندري سيلفا في الدقيقة الـ82 من المباراة التي خسرها السيتي بنتيجة 2-1 في السابع من ديسمبر الماضي.

وسيؤدي الإيقاف إلى غياب ووكر عن مباراتي دور ثمن النهائي ضد سبورتينغ البرتغالي وذهاب ربع النهائي في حال تأهل فريقه، أو المباراة الأوروبية الأولى من الموسم المقبل.

واعتبر "اليويفا" التدخل على أنه "اعتداء" في لائحة الاتهامات التأديبية.

ويحل السيتي الذي خسر نهائي العام الماضي أمام مواطنه تشيلسي، ضيفا على سبورتينغ في لشبونة في الـ15 من فبراير المقبل في مباراة الذهاب، على أن يخوض الإياب في معقله ملعب "الاتحاد" في التاسع من مارس المقبل.

المصدر: أ ف ب

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا