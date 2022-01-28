إيقاف نجم مانشستر سيتي ثلاث مباريات أوروبية

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الجمعة، إيقاف الدولي الإنجليزي كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي البالغ 31 عاما ثلاث مباريات في المسابقات الأوروبية.

وتأتي عقوبة "اليويفا" على خلفية البطاقة الحمراء التي تحصل عليها ووكر ضد لايبزيغ الألماني في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.

وطرد ووكر مباشرة بعد تدخل عنيف على المهاجم البرتغالي أندري سيلفا في الدقيقة الـ82 من المباراة التي خسرها السيتي بنتيجة 2-1 في السابع من ديسمبر الماضي.

OFFICIAL: Kyle Walker has been banned for three UEFA club matches after his red card against RB Leipzig in December. UEFA has branded the incident an "assault".



He will miss both legs of #MCFC's tie against Sporting and the first leg of the quarter-final if they get through. pic.twitter.com/1N6y2tVepF — Squawka News (@SquawkaNews) January 28, 2022

وسيؤدي الإيقاف إلى غياب ووكر عن مباراتي دور ثمن النهائي ضد سبورتينغ البرتغالي وذهاب ربع النهائي في حال تأهل فريقه، أو المباراة الأوروبية الأولى من الموسم المقبل.

Kyle walker is banned for 3 UCL matches and rightly so, what was that challenge ⚽pic.twitter.com/739YBe1aty — RJ (@utdRJ) January 28, 2022

واعتبر "اليويفا" التدخل على أنه "اعتداء" في لائحة الاتهامات التأديبية.

ويحل السيتي الذي خسر نهائي العام الماضي أمام مواطنه تشيلسي، ضيفا على سبورتينغ في لشبونة في الـ15 من فبراير المقبل في مباراة الذهاب، على أن يخوض الإياب في معقله ملعب "الاتحاد" في التاسع من مارس المقبل.

المصدر: أ ف ب