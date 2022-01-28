منتخب مصر يشكو فندق إقامته الجديد في ياووندي ومدرب المنتخب يصرخ

اشتكى المنتخب المصري من فندق إقامته الجديد بمدينة ياووندي الكاميرونية، قبل أقل من 3 أيام على مواجهة المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا "كان" 2021 الجارية في الكاميرون.

وظهر شوقي غريب، مدرب المنتخب الأولمبي، وهو غاضب بخصوص ظروف الإقامة الجديدة لـ"الفراعنة"، حيث صرخ قائلا: "الفندق سيئ ومش هينفع نقعد فيه".

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وغادرت بعثة المنتخب المصري الخميس، مدينة دوالا الكاميرونية، بعد أن أدت بها مباراة دور الـ16 في البطولة أمام منتخب ساحل العاج وفازت بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

لتتجه بعثة "الفراعنة" مرة أخرى إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي، استعدادا للقاء المغرب يوم الأحد المقبل على ملعب استاد "أحمدو أهيدجو" ضمن مباريات دور الثمانية.

المصدر: elbalad.news