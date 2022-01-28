تطورات في تجديد عقد أشرف بنشرقي مع الزمالك

رصدت إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم مبلغا ماليا مهما لإقناع الدولي المغربي أشرف بنشرقي بتجديد عقده مع النادي، وذلك بعد مفاوضات ماراثونية لم يكتب لها النجاح حتى الآن.

وأكدت تقارير إعلامية مصرية أن "الفريق الأبيض" رصد مبلغا ماليا بقيمة 500 ألف دولار من أجل تمديد عقد المهاجم المغربي، كفرصة أخيرة من أجل إقناع اللاعب بعد أن وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى باب مسدود في أكثر من مناسبة.

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وحسب المصادر نفسها فإن إدارة الزمالك وجدت المصادر المالية التي ستعتمدها لتسديد المبلغ المذكور للاعب أشرف بنشرقي، في حال وافق على تجديد عقده، وذلك بعد أن انتعشت خزينة النادي من صفقة انتقال لاعبه مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي، والتي قدرت بمليون دولار.

وينتظر مسؤولو الزمالك عودة بنشرقي من الكاميرون، حيث يشارك مع المنتخب الوطني المغربي في النسخة الحالية من مسابقة كأس إفريقيا للأمم، من أجل الاجتماع به وحسم مستقبله مع الفريق.

يشار إلى أن المفاوضات بين بنشرقي وإدارة الزمالك بدأت منذ أشهر، غير أن عدم الاتفاق على الشرط الجزائي حال دون تمديد عقد اللاعب.

المصدر: hespress