رغم غياب ميسي.. الأرجنتين تتفوق على تشيلي (فيديو)

حقق منتخب الأرجنتين، فوزا صعبا على تشيلي، 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ15، في دور المجموعات من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، فجر الجمعة.

ويعود الفضل بالفوز إلى كل من أنخيل دي ماريا ولاوتارو مارتينيز اللذين نجحا في هز شباك تشيلي، رغم غياب القائد ليونيل ميسي.

وفضل مدرب "راقصي التانغو" إراحة ميسي بعد إصابته السابقة بفيروس كورونا ومنح دي ماريا التقدم للفريق الضيف بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 10.

🚨⚽️ | WHAT A GOAL FROM ANGEL DI MARIA! Chile 0 - 1 Argentina pic.twitter.com/Gt9unwuw6M — Football For You (@FootbaIlForYou) January 28, 2022

وفي الدقيقة الـ21، تعادل اللاعب بن بريريتون لتشيلي برأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء، لتخدع الحارس وتسكن الشباك.

وفي الدقيقة الـ34 من عمر المباراة، سجل اللاعب لاوتارو مارتينيز هدف الفوز، بعد متابعة لتسديدة زميله، التي تصدى لها الحارس ليسجلها في مرمى تشيلي.

🚨⚽️ | GOAL FROM LAUTARO MARTINEZ! Chile 1 - 2 Argentina pic.twitter.com/sXum0PZgut — Football For You (@FootbaIlForYou) January 28, 2022

وضمنت كل من البرازيل المتصدرة والأرجنتين بطاقتي التأهل لمونديال قطر فيما اقتربت الإكوادور أيضا إذ تملك 24 نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، التي أقيمت في نفس التوقيت، تفوق المنتخب الأوروغوياني على باراغواي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "جينيرال بابلو روخاس".

وسجل هدف الأوروغواي الوحيد اللاعب لويس سواريز في الدقيقة الـ50 من عمر المباراة.

💪 Luis Suarez after scoring for Uruguay 💪 pic.twitter.com/rqNlPBhyWQ — B/R Football (@brfootball) January 28, 2022

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بهذا الفوز، رفع الأوروغواي رصيده للنقطة الـ19 في المركز الرابع، ليحي آماله في التأهل مباشرة لكأس العالم، فيما توقف رصيد باراغواي عند المركز الـ9 برصيد 13 نقطة.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز مباشرة إلى النهائيات في قطر بينما يخوض خامس الترتيب التصفيات العالمية ضد منتخب من آسيا.

المصدر: RT