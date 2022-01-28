بالفيديو.. حكم مواجهة البرازيل والإكوادور يثير الجدل في تصفيات مونديال 2022

أثار الحكم الكولومبي ويلمار بيريز، جدلا واسعا خلال مباراة الإكوادور ضد البرازيل، ضمن منافسات الجولة 15 من تصفيات كأس العالم قطر 2022، فجر اليوم الجمعة.

واكتفت البرازيل، الضامنة تأهلها للنهائيات للمرة الثانية والعشرين من أصل 22 نسخة، بنقطة من زيارتها المشحونة إلى كيتو بعد بالتعادل مع الإكوادور 1-1، وذلك في لقاء أكمله الطرفان بعشرة لاعبين منذ الدقائق الأولى.

وشهدت المباراة في أول نصف ساعة، إشهار الحكم 3 بطاقات حمراء للاعبي الفريقين.

وأشهرت البطاقة الأولى في وجه الإكوادوري أليكسندر دومينجيز، بعد مرور ربع ساعة، قبل أن يحصل البرازيلي إيمرسون رويال على بطاقة صفراء ثانية، مما أدى لطرده.

وفي الدقيقة 31، ارتكب الحارس البرازيلي أليسون بيكر، مخالفة بعدما كاد يصيب لاعب الإكواردو في وجهه بتدخل عنيف، ليمنحه الحكم بطاقة حمراء، تراجع عنها بعد مراجعة الفار، مكتفيا بالإنذار.

وذكرت شبكة "أوبتا" أنه لأول مرة يتعرض لاعبان للطرد في مباراة بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال منذ يونيو 2013.



وكانت آخر مباراة قد حدثت فيها واقعة مشابهة، تلك التي جمعت بين الأرجنتين وكولومبيا في يونيو 2013، وشهدت طرد هيجواين وزاباتا.

المصدر: "وكالات"