وسائل إعلام مصرية تنتقد خسارة محمد صلاح جائزة joy awards لصالح السعودي طارق حامدي
انتقدت العديد من وسائل الإعلام المصرية فوز طارق حامدي البطل الأولمبي السعودي في الكاراتيه بجائزة أفضل رياضي في حفل توزيع جوائز joy awards بموسم الرياض على حساب المصري محمد صلاح.
ويأتي فوز طارق حامدي بالجائزة بعد أن حصد فضية الكاراتيه بفئة وزن +75 كيلوغراما خلال أولمبياد طوكيو في أغسطس الماضي، وهي الميدالية الفضية الثانية للسعودية في تاريخ مشاركاتها في الأولمبياد، بعد فضية العداء هادي صوعان في سباق 400 متر حواجز في ألعاب سيدني 2000.
وتفوق حامدي في جائزة "joy awards" على ثلاثة لاعبين كرة قدم كانوا مرشحين معه لنيل الجائزة، هم: المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والسوري عمر السومة هداف الأهلي السعودي والسعودي سالم الدوسري نجم الهلال السعودي.
📸الفائزين بجوائز #JoyAwards في فئة الرياضيين:— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) January 27, 2022
▪️ طارق حامدي - الرياضي المفضل
▪️ ياسمين الدباغ - الرياضية المفضلة #موسم_الرياضpic.twitter.com/LxLCBy7hJc
واعتبرت العديد من وسائل الإعلام المصرية أن صلاح كان يستحق الجائزة أكثر، نظرا لتصدره ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز والعروض القوية التي يقدمها مع "الريدز".
صدق أو لا تصدق .. #محمد_صلاح يخسر جائزة أفضل رياضي عربي أمام طارق حامدي في حفل joy بـ #السعوديةpic.twitter.com/H0O5CY378m— القاهرة 24 (@cairo24_) January 27, 2022
المصدر: وكالات
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