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وسائل إعلام مصرية تنتقد خسارة محمد صلاح جائزة joy awards لصالح السعودي طارق حامدي

الرياضة

وسائل إعلام مصرية تنتقد خسارة محمد صلاح جائزة joy awards لصالح السعودي طارق حامدي
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انتقدت العديد من وسائل الإعلام المصرية فوز طارق حامدي البطل الأولمبي السعودي في الكاراتيه بجائزة أفضل رياضي في حفل توزيع جوائز joy awards بموسم الرياض على حساب المصري محمد صلاح.

ويأتي فوز طارق حامدي بالجائزة بعد أن حصد فضية الكاراتيه بفئة وزن +75 كيلوغراما خلال أولمبياد طوكيو في أغسطس الماضي، وهي الميدالية الفضية الثانية للسعودية في تاريخ مشاركاتها في الأولمبياد، بعد فضية العداء هادي صوعان في سباق 400 متر حواجز في ألعاب سيدني 2000.

وتفوق حامدي في جائزة "joy awards" على ثلاثة لاعبين كرة قدم كانوا مرشحين معه لنيل الجائزة، هم: المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والسوري عمر السومة هداف الأهلي السعودي والسعودي سالم الدوسري نجم الهلال السعودي.

واعتبرت العديد من وسائل الإعلام المصرية أن صلاح كان يستحق الجائزة أكثر، نظرا لتصدره ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز والعروض القوية التي يقدمها مع "الريدز".

وسائل إعلام مصرية تنتقد خسارة محمد صلاح جائزة joy awards لصالح السعودي طارق حامدي

المصدر: وكالات

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