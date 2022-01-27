شاهد.. الجماهير السورية تشجع وتحتفي بالمنتخب الإماراتي بعد فوزه على "نسور قاسيون"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفتة طيبة من الجماهير السورية التي ساندت منتخبها خلال مباراته أمام مضيفه الإماراتي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر.

ويظهر الفيديو الذي تم تسجيله بعد نهاية المباراة التي فاز فيها "الأبيض" الإماراتي على "نسور قاسيون" بهدفين نظيفين، الجماهير السورية المتواجدة على مدرجات ملعب "استاد آل مكتوم" بنادي النصر في مدينة دبي تشجع وتحتفي بالفريق الإماراتي الذي قدم أداء رائعا واستحق الفوز عن جدارة.

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وأثناء تحية لاعبي الإمارات لجماهيرهم لفتهم تشجيع وهتاف الجماهير السورية لهم والتي غطت على تشجيع الجماهير الإماراتية، فقام لاعبو "الأبيض" برد التحية بالمثل واقتربوا من الجماهير السورية شاكرين إياهم على اللفتة الطيبة.

وبفوزه اليوم، رفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سوريا عند نقطتين في قاع ترتيب المجموعة الأولى.

ويتأهل متصدر ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى كأس العالم "قطر 2022"، فيما يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين مواجهة الملحق الفاصلة في يونيو المقبل.

المصدر: RT