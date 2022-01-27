الإمارات تفتتح التسجيل في شباك سوريا بتصفيات مونديال قطر (فيديو)

افتتح المنتخب الإماراتي باب التسجيل في المباراة التي تجمعه في هذه الأثناء مع ضيفه السوري ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وجاء هدف "الأبيض" الإماراتي برأسية متقنة من نجمه كايو كانيدو عند الدقيقة الـ43 من عمر اللقاء.

التصفيات الاسيوية #AsianQualifiers:



الامارات 1× 0 سوريا



- قووووووووووووووووووووووووووول كايو الاول HD🤩 pic.twitter.com/rCfhHppoBY — التصفيات (@kaf46519889) January 27, 2022

وانتهى الشوط الأول من اللقاء لمصلحة الإمارات 1-0.

HALF-TIME! ⏰



🇦🇪 UAE 1️⃣-0️⃣ Syria 🇸🇾



A late goal from Caio puts the home side in front at the break!



📺 WATCH LIVE: https://t.co/aJZacmNGq2#AsianQualifiers | #UAEvSYRpic.twitter.com/81gFNAkf51 — #WAC2022 (@afcasiancup) January 27, 2022

ويتأهل متصدر ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى كأس العالم "قطر 2022"، فيما يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين مواجهة الملحق الفاصلة في يونيو المقبل.

المصدر: RT