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الإمارات تفتتح التسجيل في شباك سوريا بتصفيات مونديال قطر (فيديو)

الرياضة

الإمارات تفتتح التسجيل في شباك سوريا بتصفيات مونديال قطر (فيديو)
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افتتح المنتخب الإماراتي باب التسجيل في المباراة التي تجمعه في هذه الأثناء مع ضيفه السوري ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وجاء هدف "الأبيض" الإماراتي برأسية متقنة من نجمه كايو كانيدو عند الدقيقة الـ43 من عمر اللقاء.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء لمصلحة الإمارات 1-0.

ويتأهل متصدر ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى كأس العالم "قطر 2022"، فيما يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين مواجهة الملحق الفاصلة في يونيو المقبل.

المصدر: RT

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