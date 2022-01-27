تصفيات مونديال قطر.. أستراليا تقسو على فيتنام برباعية واليابان تتجاوز الصين بثنائية

حقق منتخب أستراليا فوزا عريضا على نظيره الفيتنامي 4-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن الجولة السابعة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر.

وتناوب على تسجيل رباعية أستراليا كل من جيمي ماكلارين وتوم روجيك وكريغ جودوين وريلي ماكجري في الدقائق 30 و45+2 و72 و76 على الترتيب.

FULL-TIME | 🇦🇺 Australia 4-0 Vietnam 🇻🇳



👏 A comprehensive victory for the @Socceroos to end their three-game winless run! Goals from Maclaren, Rogic, Goodwin and McGree ⚽️



📺 Watch Live : https://t.co/aJZacmNGq2#AsianQualifiers | #AUSvVIEpic.twitter.com/QmjdnyxFrr — #WAC2022 (@afcasiancup) January 27, 2022

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة الثانية فازت اليابان على الصين بهدفين نظيفين من توقيع يويا أوساكو من ركلة جزاء وجونيا إيتو في الدقيقتين 13 و61 على التوالي.

FT | 🇯🇵 Japan 2-0 China PR 🇨🇳



🎌 A goal in each half sees the Samurai Blue pick up a fourth straight win in Group 🅱️❗️



#AsianQualifiers | #JPNvCHNpic.twitter.com/ZL7ArauoMH — #WAC2022 (@afcasiancup) January 27, 2022

وستلعب السعودية المتصدرة مع سلطنة عمان في وقت لاحق اليوم ضمن الجولة السابعة من التصفيات.

ترتيب المجموعة الثانية حتى الآن:

1- السعودية برصيد 16 نقطة

2- اليابان برصيد 15 نقطة

3- أستراليا برصيد 14 نقطة

4- سلطنة عمان برصيد 7 نقاط

5- الصين برصيد 5 نقاط

6- فيتنام بدون رصيد

ويتأهل متصدر ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى كأس العالم "قطر 2022"، فيما يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين مواجهة الملحق الفاصلة في يونيو المقبل.

المصدر: RT