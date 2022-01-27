بالصور.. محرز يختار جزر المالديف لتجاوز خيبة الإقصاء من كأس الأمم الإفريقية

اختار اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز جزر المالديف، لتجاوز نكسة الخروج من الدور الأول لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون وقضاء عطلته الشتوية رفقة زوجته.

ونشرت زوجة اللاعب الجزائري عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، صورا عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" رفقة نجم مانشستر سيتي، وأرفقتها بعبارة: "هذا المكان ساحر".

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وسبق لمحرز، أن نشر رسالة اعتذار للجمهور الجزائري على صفحته الرسمية في "فيسبوك" بعد الإقصاء الذي تعرض له منتخب "محاربي الصحراء" من الدور الأول لمسابقة كأس أمم إفريقيا، معترفا أنه لم يظهر بالمستوى المطلوب خلال هذه البطولة.

إلا أن بعضا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاجموا نجم المنتخب الجزائري بتعليقات فيها نوع من العتاب، قائلين إن قائد كتيبة "الخضر" يتمتع رفقة زوجته، رغم الإقصاء المر من المسابقة الإفريقية، وكأن شيئا لم يحدث.

فيما رأى آخرون أن الأمر يصنف في خانة الحياة الخاصة للاعب، ولا علاقة له بالخروج المخيب من "كان" الكاميرون 2021، خاصة وأن مدربه في السيتي بيب غوارديولا منحه الضوء الأخضر لأخذ عطلة إضافية للعودة في أتم جاهزيته عند استئناف ما تبقى من المنافسات المحلية والأوروبية.

المصدر: instagram/taylorwardx