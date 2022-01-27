مدرب منتخب الأرجنتين يبرر غياب ميسي عن تشكيلة "راقصي التانغو"

علق ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على غياب نجم وقائد التانغو ليونيل ميسي، عن مواجهتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويغيب ليونيل سكالوني عن موقعة التشيلي، المقررة الخميس المقبل، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، لإصابته بفيروس كورونا.

وقال سكالوني، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "بالتأكيد نحن نحب أن يكون ميسي هنا، وتحدثت معه وأخبرني أن فيروس كورونا أثر عليه كثيرا".

وأضاف: "من المهم أن يتحسن ميسي، ولهذا قررت أن أفضل شيء بالنسبة له، هو البقاء مع ناديه".

Paulo Dybala training with Argentina. With no Lionel Messi, Dybala could be in the running to start for Argentina in the World Cup qualifiers. pic.twitter.com/47e6gvYHQM — Roy Nemer (@RoyNemer) January 25, 2022

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وسيقوم باولو ديبالا نجم يوفنتوس بدور ميسي في المباراتين ضد تشيلي وكولومبيا، بحسب التقارير الواردة من الأرجنتين.

وضمنت الأرجنتين رفقة البرازيل المتصدرة، بلوغ النهائيات في قطر التي تقام بين نوفمبر، وديسمبر المقبلين.

المصدر: "وكالات"