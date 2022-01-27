غياب محتمل لنجم المنتخب الإيراني عن لقائي الإمارات والعراق

رفض نادي زينيت الروسي إرسال مهاجمه الإيراني سردار آزمون، للالتحاق بمنتخب بلاده لخوض لقائي العراق والإمارات ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويعود سبب منع النادي الروسي لاعبه من الالتحاق بمنتخب بلاده، لتأخر إرسال الاتحاد الإيراني بكرة القدم طلب الالتحاق.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، فإن الاتحاد الإيراني أرسل دعوة للاعب من أجل الانضمام لصفوف المنتخب بعد المواعيد التي حددها الاتحاد الدولي بكرة القدم "فيفا".

وقدم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الخميس، شكوى إلى "فيفا" ضد النادي زينيت سان بطرسبورغ فيما يتعلق برفض النادي إرسال آزمون للمنتخب لخوض مواجهتي العراق والإمارات ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال النادي الروسي إن رفض إرسال لاعبه يعود لتأخر الاتحاد الإيراني إرسال دعوة للاعب في الوقت المحدد من قبل فيفا، وفي مثل هذه الحالات يبقى القرار للنادي.

🗣 | Sardar Azmoun hier lors de son live d'Instagram : "Malheureusement j'ai pas pu être là à cause du Covid et j'aurais aimé d'être là pour l'équipe nationale. Je connais pas le temps de ma récupération mais j'espère revenir très vite."#IranFootballpic.twitter.com/nbveqkK26C — Team Melli FR 🇮🇷🐆 (@teammellifr) January 26, 2022

وأضاف أن اللاعب تغيب عن التدريبات في المعسكر التحضيري الأول لعدم جاهزيته البدنية، وقد أبلغ النادي موقفه للاتحاد الدولي بكرة القدم.

يذكر أن نادي باير ليفركوزن الألماني أعلن الأسبوع الماضي، تعاقده مع المهاجم الإيراني آزمون، بداية من الموسم المقبل بعقد ينتهي في 2027.

وسيتعاقد ليفركوزن، مع اللاعب البالغ 27 عاما في صفقة انتقال حر عندما ينتهي تعاقده مع زينيت الروسي.

المصدر: "سبوتنيك"