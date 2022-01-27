 
مباشر

اتحاد الكرة المصري يحسم أمر استمرار كيروش مع المنتخب

الرياضة

اتحاد الكرة المصري يحسم أمر استمرار كيروش مع المنتخب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s9em

أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، استمرار البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب "الفراعنة" حتى مباراتي السنغال في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم في مارس المقبل.

وقال جمال علام في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "كيروش كان يريد أن يفاجئ الجميع بتشكيل جديد في أول مباراة أمام نيجيريا، ولكن بعد ذلك أعاد كل لاعب لمركزه والأداء تحسن".

إقرأ المزيد
رسميا..
رسميا.. "الكاف" ينقل مباراة مصر والمغرب من ملعب الكارثة "المروعة"

وتابع: "منتخب مصر أظهر شخصيته واستعاد روحه، ونحن داعمين للجهاز الفني واللاعبين حتى آخر نقطة يصلون إليها".

وختم: "كيروش مستمر حتى مباراتي السنغال في تصفيات كأس العالم".

واقتنص منتخب مصر بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية بعد فوزه على كوت ديفوار في مواجهة دور الـ16 بركلات الترجيح.

وسيواجه "الفراعنة" في الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية، المنتخب المغربي، الأحد المقبل. 

المصدر: ONTime Sports

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا