كأس إفريقيا.. غينيا الاستوائية تكمل عقد المتأهلين إلى ربع النهائي
حجز منتخب غينيا الاستوائية المقعد الثامن والأخير من الدور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية بفوزه على نظيره المالي بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 0-0.
وحسم التعادل السلبي الوقت الأصلي من المباراة، والشوطين الإضافيين، ليحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لمنتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 6-5.
نهاية المباراة! 🔚— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 26, 2022
🇲🇱 مالي 0(5)-(6)0 غينيا الاستوائية 🇬🇶#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #MLIGNQpic.twitter.com/KR3bRGDkih
🇬🇶 غينيا الاستوائية إلى الدور ربع النهائي من #كأس_الأمم_الإفريقية2021— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 26, 2022
منتخب الرعد يعود للثمانية الكبار لأول مرة منذ #كأس_الأمم_الإفريقية عام 2015 ⚡️#الكاميرون2021pic.twitter.com/oKDPzHCmJY
وستواجه غينيا الاستوائية في الدور ربع النهائي من البطولة القارية، السنغال التي تجاوزت دور الـ16 بعد فوزها على الرأس الأخضر بهدفين نظيفين أمس الثلاثاء.
وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم في الفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.
المصدر: RT
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