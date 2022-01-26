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كأس إفريقيا.. غينيا الاستوائية تكمل عقد المتأهلين إلى ربع النهائي

الرياضة

كأس إفريقيا.. غينيا الاستوائية تكمل عقد المتأهلين إلى ربع النهائي
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حجز منتخب غينيا الاستوائية المقعد الثامن والأخير من الدور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية بفوزه على نظيره المالي بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 0-0.

وحسم التعادل السلبي الوقت الأصلي من المباراة، والشوطين الإضافيين، ليحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لمنتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 6-5.

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وستواجه غينيا الاستوائية في الدور ربع النهائي من البطولة القارية، السنغال التي تجاوزت دور الـ16 بعد فوزها على الرأس الأخضر بهدفين نظيفين أمس الثلاثاء.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم في الفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: RT

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