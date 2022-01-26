 
مباشر

شاهد.. صلاح ورفاقه بمنتخب "الفراعنة" يهدون قمصانهم لجماهير مصر بعد التأهل لربع نهائي كأس إفريقيا

الرياضة

شاهد.. صلاح ورفاقه بمنتخب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s9d3

قام معظم لاعبو المنتخب المصري بإهداء قمصانهم التي تغلبوا بها على ساحل العاج اليوم الأربعاء، إلى الجماهير المصرية المتواجدة على مدرجات ملعب "دي جابوما" في مدينة دوالا الكاميرونية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو يظهر محمد صلاح قائد "الفراعنة" والعديد من رفاقه يقتربون بعد نهاية المباراة من الحاجز الذي يفصل مشجعي المنتخب المصري عن أرضية الملعب، ويهدوا قمصانهم للمشجعين تعبيرا عن فرحتهم بالصعود إلى دور الثمانية من البطولة القارية.

وتأهل المنتخب المصري إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بفوزه اليوم الأربعاء على نظيره منتخب ساحل العاج بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

إقرأ المزيد
مصر تضرب موعدا ناريا مع المغرب في مواجهة عربية خالصة ضمن ربع نهائي كأس إفريقيا
مصر تضرب موعدا ناريا مع المغرب في مواجهة عربية خالصة ضمن ربع نهائي كأس إفريقيا

وسيواجه المنتخب المصري في الدور ربع النهائي من البطولة القارية، المنتخب المغربي الذي تجاوز دور الـ16 بعد فوزه على مالاوي بنتيجة 2-1 أمس الثلاثاء.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا