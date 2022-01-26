شاهد.. صلاح ورفاقه بمنتخب "الفراعنة" يهدون قمصانهم لجماهير مصر بعد التأهل لربع نهائي كأس إفريقيا

قام معظم لاعبو المنتخب المصري بإهداء قمصانهم التي تغلبوا بها على ساحل العاج اليوم الأربعاء، إلى الجماهير المصرية المتواجدة على مدرجات ملعب "دي جابوما" في مدينة دوالا الكاميرونية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو يظهر محمد صلاح قائد "الفراعنة" والعديد من رفاقه يقتربون بعد نهاية المباراة من الحاجز الذي يفصل مشجعي المنتخب المصري عن أرضية الملعب، ويهدوا قمصانهم للمشجعين تعبيرا عن فرحتهم بالصعود إلى دور الثمانية من البطولة القارية.

الملك المصري محمد صلاح يهدي قميصه إلى الجماهير المصرية في ملعب جابوما بعد الفوز على كوت ديفوار 😍🇪🇬#متفوتش_لعبة | #AFCON2021 | #اتصالات_أقوى_شبكة_في_مصر | #أقوى_بكتيرpic.twitter.com/EFDjUvj9BG — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 26, 2022

وتأهل المنتخب المصري إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بفوزه اليوم الأربعاء على نظيره منتخب ساحل العاج بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

تأهلت #مصر إلى الدور ربع النهائي من بطولة #كأس_أمم_أفريقيا ، بعد الفوز على #كوت_ديفوار

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح ، أهدر الإيفواري إيريك باييه الركلة الثالثة لبلاده، بعد تصدٍ مميز من حارس مصر ،وأحرز #محمد_صلاح الركلة الخامسة، ليؤكد فوز المنتخب المصري بالمباراة. #صوت_العربpic.twitter.com/vGiG2RQw7C — صوت العرب (@sawtalarabb1) January 26, 2022

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وسيواجه المنتخب المصري في الدور ربع النهائي من البطولة القارية، المنتخب المغربي الذي تجاوز دور الـ16 بعد فوزه على مالاوي بنتيجة 2-1 أمس الثلاثاء.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: RT