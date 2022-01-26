مارسيال ينتقل من مانشستر يونايتد إلى إشبيلية على سبيل الإعارة

أعلن نادي إشبيلية الإسباني في بيان رسمي توصله لاتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال البالغ 26 عاما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضح إشبيلية في بيانه أن مارسيال أصبح لاعبا في صفوفه لمدة ستة أشهر دون وجود خيار للشراء، وسيظهر النجم الفرنسي بالقميص رقم 22 مع الفريق الأندلسي.

وقرر مارسيال الرحيل إلى إشبيلية من أجل الحصول على فرصة المشاركة أساسيا، بعد أن فقدها في مانشستر يونايتد منذ وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو.

Tony Martial, he came from France... 🎶 pic.twitter.com/ApvrufN3Jz — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) January 25, 2022

ورفض مارسيال فكرة الاستمرار في "البريميرليغ"، بالانتقال لفريق نيوكاسل الذي اهتم بضمه.

المصدر: SevillaFC_ENG/twitter