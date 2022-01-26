 
مباشر

مارسيال ينتقل من مانشستر يونايتد إلى إشبيلية على سبيل الإعارة

الرياضة

مارسيال ينتقل من مانشستر يونايتد إلى إشبيلية على سبيل الإعارة
SevillaFC_ENG/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s995

أعلن نادي إشبيلية الإسباني في بيان رسمي توصله لاتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال البالغ 26 عاما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضح إشبيلية في بيانه أن مارسيال أصبح لاعبا في صفوفه لمدة ستة أشهر دون وجود خيار للشراء، وسيظهر النجم الفرنسي بالقميص رقم 22 مع الفريق الأندلسي.

وقرر مارسيال الرحيل إلى إشبيلية من أجل الحصول على فرصة المشاركة أساسيا، بعد أن فقدها في مانشستر يونايتد منذ وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو. 

ورفض مارسيال فكرة الاستمرار في "البريميرليغ"، بالانتقال لفريق نيوكاسل الذي اهتم بضمه. 

المصدر: SevillaFC_ENG/twitter

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا