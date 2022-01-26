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بعد إصابة مزدوجة خطرة بالرأس.. حارس الرأس الأخضر يعتذر من ماني

الرياضة

بعد إصابة مزدوجة خطرة بالرأس.. حارس الرأس الأخضر يعتذر من ماني
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قدم فوزينا دياز، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، لفتة طيبة عقب مباراة فريقه أمام السنغال، الثلاثاء، في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وشهدت المباراة، في الدقيقة الـ54 من عمر اللقاء خروج الحارس فوزينيا خارج منطقته لقطع الكرة ومنع ماني من الانفراد، ليرتطم رأسا اللاعبين أثناء ارتقائهما بقوة وسقطا أرضا.

ولم يستطع حارس الرأس الأخضر متابعة المباراة متأثرا بالإصابة، فتم استبداله، لكن قبل خروجه من الملعب قبل أن يقوم حكم المباراة بمراجعة تقنية الفيديو المساعد VAR، وطرد الحارس وهو على نقالة المسعفين قبل نقله إلى المستشفى.

بعد عشر دقائق لم يستطع ماني، استكمال المباراة متأثرا بالإصابة، وغادر الملعب، وتم نقله لأحد المستشفيات المخصصة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وعقب المباراة، توجه فوزينا دياز، للاطمئنان على ماني والاعتذار له على التدخل العنيف.

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ونشر حساب البطولة عبر موقع "تويتر"، صورة تجمع اللاعبين داخل المستشفى، وبدا خلالها ماني بخير.

وانتهت المباراة بفوز السنغال بهدفين دون رد من توقيع ساديو ماني وبامبا ديانج في الدقيقتين 64 و(90+2).

المصدر: twitter/caf_online

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