بيان حكومي عن واقعة انتحال شخصية مهاجم مصر

أصدرت وزارة التعليم العالي المصرية، بيانا رسميا الثلاثاء، حول واقعة انتحال أحد الأشخاص صفة مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونادي غالطة سراي التركي.

وكان ذلك بهدف أداء الامتحانات الدراسية في أحد المعاهد في منطقة شبرامنت بمحافظة الجيزة.

وقالت وزارة التعليم العالي في بيان رسمي إن هذه الواقعة حاليا محل تحقيق من جانب النيابة العامة.

وأكدت الوزارة أنها تتابع التحقيقات الجارية حاليا من جانب المعهد بشأن ملابسات هذه الواقعة وسيتم إعلان نتائج التحقيقات الجارية فور انتهائها.

وكان منتخب مصر قد أوضح أنه لا توجد أي علاقة بين مصطفى محمد وبين هذا الشخص الذي انتحل صفته لأداء الامتحانات.

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كما نفى والد مصطفى محمد، الواقعة، وأكد أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة.

وقال والد مصطفى محمد: "لمصلحة من تخرج مثل هذه الإشاعات على نجلي، في هذا التوقيت وهو يمثل منتخب مصر في بطولة قارية كبيرة، وأؤكد أن مصطفى لا يعلم شيئا عن الواقعة".

وانتشر النبأ في كافة وسائل الإعلام التركية، والتي أبدت اندهاشها من هذه الواقعة، كما تساءلت كيف سيتعامل النادي التركي مع مهاجمه المصري، إذ وُقعت عليه عقوبة في مصر.

ويتواجد مصطفى محمد حاليا في الكاميرون للمشاركة مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار الأربعاء في ثمن نهائي كأس الأمم.

المصدر: RT