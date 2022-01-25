شاهد أهداف مباراة المغرب ومالاوي في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية
يحتضن ملعب "أحمدو أهيدجو" في مدينة ياوندي الكاميرونية في هذه الأثناء مباراة منتخبي المغرب ومالاوي ضمن الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.
وصعق منتخب مالاوي نظيره المغربي بهدف مبكر منذ الدقيقة السابعة عن طريق جابادينهو مهانجو بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة.
عالمي عالمي عالمي يا مالاوي وعلى طريقة بلايلي#كأس_أمم_أفريقيا#المغرب_مالاويpic.twitter.com/6LglG9j7DQ— Mebarek Nebchi (@NebchiMebarek) January 25, 2022
وعادل "أسود الأطلس" النتيجة برأسية يوسف النصيري المتقنة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.
ماتفرحوش بزاااف يا بطاطستانيين 🇵🇼🇲🇦#المغرب_مالاويpic.twitter.com/4QBGL8Gs3g— Mohammed Qdiha (@mohammed_qdiha) January 25, 2022
وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1.
نهاية الشوط الأول! ⏸️— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 25, 2022
🇲🇦 المغرب 1-1 مالاوي 🇲🇼#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #MARMWIpic.twitter.com/zy3jSVpG7W
يذكر أن الفائز في هذه المباراة، سيواجه في ربع النهائي الفائز من مواجهة مصر وساحل العاج والتي ستقام غدا الأربعاء.
وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.
المصدر: RT
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