شاهد أهداف مباراة المغرب ومالاوي في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية

يحتضن ملعب "أحمدو أهيدجو" في مدينة ياوندي الكاميرونية في هذه الأثناء مباراة منتخبي المغرب ومالاوي ضمن الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وصعق منتخب مالاوي نظيره المغربي بهدف مبكر منذ الدقيقة السابعة عن طريق جابادينهو مهانجو بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة.

وعادل "أسود الأطلس" النتيجة برأسية يوسف النصيري المتقنة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1.

يذكر أن الفائز في هذه المباراة، سيواجه في ربع النهائي الفائز من مواجهة مصر وساحل العاج والتي ستقام غدا الأربعاء.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: RT