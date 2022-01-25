صلاح يدعو جماهير مصر لدعم منتخب "الفراعنة" وعدم التعامل مع اللاعبين من باب انتماءاتهم للأندية

دعا محمد صلاح قائد المنتخب المصري جماهير منتخب بلاده للوقوف خلف المنتخب ودعمه، خلال المؤتمر الصحفي عشية مباراة "الفراعنة" أمام ساحل العاج ضمن ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وطالب صلاح الجماهير بـ"عدم التعامل مع اللاعبين من باب انتماءاتهم للأندية، مؤكدا أن منتخب مصر أكبر من أي ناد ومن أي لاعب مهما كان تاريخه وحجم تجربته وأكبر من صلاح وغير صلاح".

🔴 محمد صلاح يدعو الجماهير للوقوف خلف منتخبها الوطني .. 🇪🇬 ⬇️⬇️



طالب محمد صلاح كابتن المنتخب الوطني، جماهير الكرة المصرية بالوقوف خلف منتخبها الوطني، وعدم التعامل مع اللاعبين من باب انتماءاتهم للأندية، مؤكدًا أن منتخب مصر أكبر من أي ناد ومن أي لاعب مهما كان تاريخه .#EFApic.twitter.com/xiOLKmvsQ5 — EFA.eg (@EFA) January 25, 2022

وأضاف صلاح أن جميع اللاعبين متحمسون ولديهم الرغبة الأكيدة لتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية ويجب أن يشعروا بأن جماهيرهم تدعمهم في كل الأوقات.

وقال صلاح أن هذه دعوة موجهة للجميع وليست هجوما على أحد فيجب أن يجمعنا جميعا منتخب مصر، مشيرا إلى أن التحليلات الخاصة بكل لاعب من الممكن تناولها بعد البطولة بالشكل والوقت المناسب.

وأضاف صلاح أن المنتخب المصري جاهز لمباراة الغد ومتحمس من أجل الفوز دون تقليل من المنافس، فالفريقان جيدان ومنتخب ساحل العاج يضم عناصر عديدة محترفة في أوروبا، ونحن أيضا لدينا القوة والرغبة في التفوق والمضي قدما في البطولة.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم