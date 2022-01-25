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كأس إفريقيا.. السنغال تتأهل إلى ربع النهائي بثنائية في شباك 9 من لاعبي الرأس الأخضر

الرياضة

كأس إفريقيا.. السنغال تتأهل إلى ربع النهائي بثنائية في شباك 9 من لاعبي الرأس الأخضر
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تأهل المنتخب السنغالي إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بفوزه على منتخب الرأس الأخضر بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن ثمن نهائي البطولة القارية.

وسجل ثنائية السنغال ساديو ماني وأحمدو بامبا دينغ في الدقيقتين 63 و90+2 على الترتيب.

واستفاد "أسود التيرانغا" من التفوق العددي على منافسهم حيث لعب منتخب الرأس الأخضر معظم دقائق اللقاء منقوصا بعد طرد اثنين من لاعبيه هما باتريك أندرادي والحارس فوزينا دياز في الدقيقتين 21 و57 على التوالي.

وينتظر منتخب السنغال في ربع النهائي الفائز من مواجهة مالي وغينيا الاستوائية والتي ستقام غدا الأربعاء.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: RT

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