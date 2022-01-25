كأس إفريقيا.. السنغال تتأهل إلى ربع النهائي بثنائية في شباك 9 من لاعبي الرأس الأخضر

تأهل المنتخب السنغالي إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بفوزه على منتخب الرأس الأخضر بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن ثمن نهائي البطولة القارية.

وسجل ثنائية السنغال ساديو ماني وأحمدو بامبا دينغ في الدقيقتين 63 و90+2 على الترتيب.

🎥— هدف السينغال الاول عن طريق ساديو ماني 🔥 pic.twitter.com/rN1GM4nUzL — كارتر قول ★ (@CARTER7ii) January 25, 2022

واستفاد "أسود التيرانغا" من التفوق العددي على منافسهم حيث لعب منتخب الرأس الأخضر معظم دقائق اللقاء منقوصا بعد طرد اثنين من لاعبيه هما باتريك أندرادي والحارس فوزينا دياز في الدقيقتين 21 و57 على التوالي.

منتخب السنغال يتأهل إلى دور ربع النهائي من #كأس_الأمم_الإفريقية للمرة الرابعة على التوالي 🇸🇳#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #SENCPVpic.twitter.com/QK9MFc4CJN — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 25, 2022

وينتظر منتخب السنغال في ربع النهائي الفائز من مواجهة مالي وغينيا الاستوائية والتي ستقام غدا الأربعاء.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: RT