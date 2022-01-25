تشكيلة "أسود الأطلس" الأساسية لمواجهة مالاوي في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى ملعب "أحمدو أهيدجو" في مدينة ياوندي الكاميرونية، الذي سيكون مسرحا لمباراة منتخبي المغرب ومالاوي ضمن الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:

- في حراسة المرمى: ياسين بونو

- في خط الدفاع: أشرف حكيمي، آدم ماسينا، رومان سايس ونايف أكرد.

- في خط الوسط: سفيان أمرابط، عمران لوزا وسليم أملاح.

- في خط الهجوم: سفيان بوفال، أيوب الكعبي ويوسف النصيري.

يذكر أن الفائز في هذه المباراة سيواجه في ربع النهائي الفائز من مواجهة مصر وساحل العاج والتي ستقام غدا الأربعاء.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: RT