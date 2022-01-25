يوفنتوس يحسم صفقة فلاهوفيتش نجم فيورنتينا

أكدت صحيفة "سكاي سبورت إيطاليا" في تقرير لها اليوم الثلاثاء توصل يوفنتوس إلى اتفاق نهائي مع فيورنتينا بشأن التعاقد مع الصربي دوسان فلاهوفيتش خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وحسب الصحيفة الإيطالية، فإن يوفنتوس وفيورنتينا توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال فلاهوفيتش إلى تورينو مقابل 75 مليون يورو.

وينتهي عقد اللاعب في صيف 2023، ويفضل اللاعب الصربي خوض تجربة جديدة خارج "الفيولا".

Agreement in place between Juventus and Fiorentina for Dusan Vlahović. Details and terms of payment sorted out. ⚪️⚫️ #Vlahovic



Final stages on contract now discussed between Vlahović, his agent and Juventus board. Work in progress. 🇷🇸 #Juve



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وذكرت تقارير صحفية سابقة أن دوسان وافق على شروط عقده مع يوفنتوس، وسيحصل على 7 ملايين يورو سنويا مع "السيدة العجوز".

المصدر: وكالات