رسميا.. استبعاد ملعب "مأساة التدافع" من استضافة المباريات والمحتمل أن يجمع مصر والمغرب

أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استبعاد استاد "أولمبي" من استضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية، لحين انتهاء التحقيقات في وفاة وإصابة عدد من مشجعي الكاميرون.

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وتسبب تدافع الجماهير لحضور مباراة الكاميرون أمام جزر القمر أمس الاثنين ضمن ثمن نهائي البطولة القارية، في وفاة 8 مشجعين وإصابة العشرات.

وقال موتسيبي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "طلبت من اللجنة المنظمة نقل مباراة الأحد المقبل إلى ملعب أحمدو في ياوندي".

وكان مقررا أن يستضيف الملعب مواجهة الفائز من مباراتي مصر وساحل العاج، والمغرب مع مالاوي، في ربع النهائي، كما يستضيف مباراة بنصف النهائي والنهائي علما أنه استضاف المباراة الافتتاحية للبطولة القارية أيضا.

وأضاف: "غدا سأجتمع مع اللجنة لمعرفة تفاصيل أكثر عما حدث، نريد الحصول على تقارير تفصيلية وضمانات تؤكد عدم تكرار الواقعة".

وتابع: "ذهبت لملعب أولمبي للتعرف على تفاصيل الواقعة، وهذا ليس وقت توجيه الاتهامات حول مسؤولية هذا أو ذاك".

وواصل: "لكن ما حدث أن أحد بوابات الملعب تم إغلاقها رغم أنه يفترض عدم حدوث ذلك، وأن تكون مفتوحة، من أغلق هذه البوابة وما هي مهامه؟ علينا التعرف على ذلك".

وأردف: "الأمن مسؤولية اللجنة المنظمة وليس الكاف، لكن بشكل عام الكل مسؤول عن الواقعة، المجازفة الأساسية لنا هي فيروس كورونا ومتحور أوميكرون، لكن الأمن والسلامة من الأساسيات، أشعر بخيبة أمل على ما حدث".

وأعلن موتسيبي الوقوف دقيقة حداد في كل المباريات المقبلة على أرواح الضحايا، موضحا أنه حرص على زيارة المصابين في المستشفى، وسيكون هناك تواصل بين "الكاف" وأسر الضحايا.

⚽️ CAF President, Dr Patrice Motsepe went this morning to visit the victims of the Olembe stadium. To express the solidarity of CAF. He was accompanied by his Vice-Presidents pic.twitter.com/gfE1eREodH — CAF Media (@CAF_Media) January 25, 2022

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: وكالات