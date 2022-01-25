بوتين يلتقي عبر الفيديو الرياضيين الروس الذين يستعدون للمشاركة في أولمبياد بكين الشتوي

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء الرياضيين الروس المشاركين في الدورة الـ24 للألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في العاصمة الصينية بكين بين 4 و20 فبراير المقبل.

وتمنى بوتين للرياضيين الروس الصحة والتوفيق والروح القتالية العالية لحصد الميداليات في الأولمبياد.

وقال: "كما هو معلوم، في روسيا لا نخاف من المنافسات والصعوبات فهي تجعلنا دائما أقوى وأكثر اتحادا وثقة بالنفس".

وأضاف: "نحن هنا في روسيا سوف نشجعكم وسنفتخر بإنجازاتكم ونؤمن أنكم ستقدمون أقصى ما لديكم في الساحات الأولمبية".

ونوه بوتين إلى ضرورة التزام الرياضيين الروس بالتعليمات الطبية المتبعة في الصين للحد من انتشار فيروس كورونا.

Путин встретился с нашими олимпийцами перед Пекином в онлайн-формате 💪🇷🇺



Президент напомнил, что в России трудностей не боятся – они делают нас сильными и сплоченными 👊 pic.twitter.com/0uktdGju7A — Матч ТВ (@MatchTV) January 25, 2022

وقال بوتين أنه متأكد من أن الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين ستكون على مستوى عال من التنظيم وستحقق نجاحا كبيرا.

وستضم البعثة الروسية إلى أولمبياد بكين الشتوي 461 شخصا منهم 212 رياضيا روسيا (103 نساء و109 رجال).

ومن المقرر أن يشارك في أولمبياد بكين حوالي 3 آلاف رياضي من 90 دولة.

يذكر أن البعثة الروسية ستشارك في أولمبياد بكين تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، نتيجة العقوبات على روسيا بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية "كاس" في الـ17 من ديسمبر عام 2020، بحرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم والنشيد الوطني الروسيين لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار أي حتى 16 ديسمبر 2022، بدعوى "التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات".

المصدر: "تاس"