شوبير يعلن إصابته بفيروس كورونا خلال تقديمه برنامجه الإذاعي

أعلن الإعلامي المصري، أحمد شوبير، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا، وذلك أثناء تقديمه لبرنامجه الإذاعي على راديو "أون سبورت".

وقال شوبير في بداية برنامجه الإذاعي، اليوم: "خضعت لمسحة خلال الساعات الماضية والتي أثبتت إيجابية العينة الخاصة بي، لإني امبارح قمت من النوم لقيت عندي ألم في الحلق ورشح في الأنف، وكعادتي منذ ظهور كورونا استدعيت الأجهزة الطبية لعمل مسحات لكل أهل بيتي".

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وأضاف: "خضعت للعزل المنزلي، والحمد لله تكسير الجسم قل، والرشح قل، وطبعا عشان كورونا مش هقدر أظهر في التليفزيون، ولكن التكنولوجيا أنقذتني وهعمل حلقات مسجلة للراديو".

وختم: "لقد قمت بتسجيل هذه الحلقة خاصة في ظل شعوري بالإرهاق، كما أنني أتجنب أي مخاطر، وأتمنى الشفاء من فيروس كورونا".

المصدر:sport.elwatannews