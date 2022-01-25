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رقم سلبي جديد لميسي على مستوى الدوريات الخمس الكبرى

الرياضة

رقم سلبي جديد لميسي على مستوى الدوريات الخمس الكبرى
Legion-Media
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حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رقما سلبيا على مستوى جميع بطولات الدوريات الخمس الكبرى لكرة القدم.

ويعاني الأرجنيتيني من بداية محبطة رفقة فريقه الفرنسي منذ الانضمام إلى صفوفه مطلع الصيف الماضي.

ويعتبر ميسي ثاني أسوأ الهدافين على مستوى جميع بطولات الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

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وخاض ميسي بقميص البي سي جي، 17 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف فقط.

وجاء هدف واحد فقط من أهدافه الستة التي سجلها هذا الموسم، في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وهذا الهدف الوحيد في الدوري جاء وسط 44 تسديدة ضائعة لم تترجم في الشباك، ليدهه في المركز الثاني ضمن الترتيب العام للبطولات الخمس الأولى في أوروبا عندما يتعلق الأمر بنسبة التسديدات إلى الأهداف.

وفيما اعتبر جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي الأسوأ بين الهدافين مقارنة بعدد التسديدات، حيث لم ينجح سوى في واحدة من بين 46 تسديدة لهز الشباك.

المصدر: thesun

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