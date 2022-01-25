كاف يصدر بيانا رسميا بعد الكارثة المروعة في ملعب مباراة الكاميرون وجزر القمر (فيديو+ صور)

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانا رسميا للتعليق على الأحداث المروعة التي حدثت قبل انطلاق مباراة الكاميرون وجزر القمر، مساء الاثنين ضمن منافسات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا.

وقال كاف في بيان رسمي: "علمنا بالأحداث التي وقعت في ملعب أوليمبي الليلة، 24 يناير 2022، خلال مباراة كأس الأمم الإفريقية توتال إنرجي بين الكاميرون البلد المضيف وجزر القمر".

وأضاف: "نحقق حاليا في ذلك الأمر من أجل الحصول على مزيد من التفاصيل حول هذا الحادث".

وواصل: "نحن على تواصل دائم مع السلطات الكاميرونية واللجنة المنظمة المحلية، وأرسل رئيس كاف الدكتور باتريس موتسيبي، الأمين العام فيرون موسينجو أومبا، لمؤازرة المصابين في المستشفيات في ياوندي".

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن المأساة حدثت قبل انطلاق مباراة الكاميرون وجزر القمر، بسبب تدافع حصل بين الجماهير خارج ملعب "بول بيا" في ياوندي الكاميرونية.

وأوضحت الصحيفة أن المشجعين تعرضوا للدهس نتيجة التدافع المروع، وهو ما أسفر عن مصرع (8 أشخاص) على الأقل حتى الآن.

وأظهرت الصور مشجعين فاقدين للوعي على الأرض، بينما يحاول الآخرون إجراء عمليات إنعاش من الفم.

كما أظهر مقطع فيديو تدافعا هائلا بين الجماهير عبر بوابات الاستاد الذي يتسع لـ60 ألف متفرج.

Six people are reported to have been killed and dozens hurt in a crush outside a stadium hosting an Africa Cup of Nations match in Cameroon.



Video footage showed football fans struggling to get access to the Paul Biya stadium in a neighbourhood of the capital Yaounde. pic.twitter.com/a6WLbFZORj — Charles Ayitey (@CharlesAyitey_) January 24, 2022

وقال مسؤولون إنه لم يكن من المفترض أن يكون الاستاد ممتلئا بنسبة تزيد عن 80 % بسبب قواعد تجنب كورونا، لكن أكثر من 50 ألف شخص حاولوا الحضور.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن العشرات من المشجعين نقلوا إلى المستشفى ومن بين المصابين أطفال.

Yaounde, Cameroun - Jan 24, 2022 - Shamed by an historically abysmal record attendance at stadia for #TotalEnergiesAFCON2021, organizers resorted to giving away tickets. Without screening who's who, riff raffs are flying 🇨🇲 high with mortalities @PR_Paul_BIYA stadium 🏟 pic.twitter.com/j1E7hMcZ0P — Innocent Chia (@innochia) January 24, 2022

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وقال مسؤولون في مستشفى المساسي القريب إنهم استقبلوا ما لا يقل عن 40 مصابا من التدافع.

على الرغم من المأساة المروعة خارج أسوار الملعب، فإن المباراة انطلقت في موعدها المقرر لها في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت الكاميرون دون أي تأجيل.

وتأهل المنتخب الكاميروني إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بفوزه على منتخب جزر القمر بنتيجة 2-1.

المصدر: thesun + وكالات