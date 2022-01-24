كأس إفريقيا.. غامبيا تواصل كتابة التاريخ وتصعد إلى ربع النهائي على حساب غينيا
تأهل منتخب غامبيا إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا في مشاركته الأولى في البطولة القارية بتغلبه على نظيره الغيني بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن ثمن النهائي.
ويدين منتخب "العقارب" بالفضل في الفوز لنجمه موسى بارو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ71 من عمر اللقاء.
هدف جامبيا الاول— كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 24, 2022
منتخب غامبيا مرعب 👏👏👏🔥🔥#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2021https://t.co/0bZd8aDhKB
وأنهى كل من الفريقين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الغامبي يوسوفا نجي في الدقيقة 87 والغيني إبراهيما كونتيه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
نهاية المباراة 🔚— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 24, 2022
🇬🇳 غينيا 0-1 جامبيا 🇬🇲
العقارب تحقق الفوز على الأفيال الوطنية بهدف نظيف#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | #GINGMBpic.twitter.com/ZCt1gqH4lW
ولم يخسر المنتخب الغامبي الذي يخوض كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، في مبارياته الأربع الأولى في البطولة (3 انتصارات وتعادل).
وستواجه غامبيا في ربع النهائي الفائز من مواجهة الكاميرون وجزر القمر.
وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.