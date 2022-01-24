مصر.. ضبط طالب يؤدي الامتحان عوضا عن نجم "الفراعنة" مصطفى محمد

تمكن رجال الأمن في الجيزة من القبض على شاب يؤدي امتحان نصف العام بأحد المعاهد التعليمية بدلا عن مصطفى محمد نجم المنتخب المصري لكرة القدم المشارك حاليا مع "الفراعنة" في كأس إفريقيا.

وكانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغا من مسؤولي معهد تعليمي خاص بالجيزة، بضبط شاب يقوم بأداء امتحان نصف العام وغير مقيد بكشوف الطلبة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى المعهد ومن خلال الفحص تبين أنه أثناء أداء المتهم للامتحان اشتبه فيه مراقب اللجنة، وعندما طالبه بإبراز هويته ارتبك ورفض في البداية ومع إصرار المراقب أبرز بطاقته الشخصية، وبمراجعة كشوف الطلبة تبين أنه غير مقيد بها، ومن خلال الفحص تبين أن ورقة الإجابة التي كانت بحوزته مدون بها اسم نجم "الفراعنة" مصطفى محمد والمقيد كطالب بالمعهد، ولكنه يغيب عن الامتحان لتواجده مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون لغاية السادس من فبراير المقبل.

وقام مراقب اللجنة بإخطار إدارة المعهد التي تحفظت على المتهم الذي كان يؤدي الامتحان بدلا من اللاعب وتم إبلاغ رجال الأمن.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبأنه صديق اللاعب وحاصل على "ليسانس آداب"، وأن هذه كانت المادة الأولى التى يؤدي فيها الامتحان بدلا من صديقه اللاعب، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

#عاجل | تفاصيل ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلًا من لاعب المنتخب مصطفى محمد https://t.co/oCnSpELBG2 — بوابة الأهرام (@AlAhramGate) January 24, 2022

المصدر: gate.ahram.org.eg