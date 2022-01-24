الروسي مدفيديف إلى ربع نهائي أستراليا المفتوحة

بلغ الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا، الدور ربع نهائي في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، الاثنين بفوز صعب على الأميركي مكسيم كريسي.

وبعد تخطيه كريسي 6-2 و7-6 (7-4) و6-7 (4-7) و7-5، قال مدفيديف، المرشح القوي لإحراز اللقب، بعد معركة دامت 3 ساعات و30 دقيقة: "بدءا من المجموعة الأولى التي كسبتها بسهولة، ازدادت الأمور صعوبة. مباراة جهنمية!".

ويعاني وصيف النسخة الماضية في ملبورن، فاحتاج مثلا في الدور الثاني إلى ساعتين و58 دقيقة لتخطي النجم الأسترالي نيك كيريوس.

وواجه الروسي عقبة بدنية أمام الأميركي المصنف 70 عالميا، إذ عانى من آلام في الجزء العلوي من ساقه اليمنى: "كانت المباراة طويلة، لكن حتى إذا كنت متألما يمكنني خوض المباراة (التالية) بعد تناول مضاد للألم".

وبحال تتويجه في ملبورن، سيصبح مدفيديف أول لاعب منذ 1968 يحرز أول لقبين له في البطولات الكبرى تواليا، وذلك بعد إحرازه لقب فلاشينغ ميدوز الأخير. ولدى السيدات، حققت اليابانية ناومي أوساكا هذا الانجاز بعد تتويجها في فلاشينغ ميدوز 2018 وملبورن 2019.

وكان مدفيديف رضخ العام الماضي في النهائي أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش الغائب عن هذه النسخة لسحب تأشيرة الدخول منه، بعد معمعة طويلة متعلقة بالتلقيح المضاد لفيروس كورونا.

ويلتقي مدفيديف في ربع النهائي الكندي فيليكس-أوجيه-ألياسيم التاسع عالميا والذي تخطى عقبة العملاق الكرواتي المخضرم مارين تشيليتش 2-6 و7-6 (9-7) و6-2 و7-6 (7-4) في ثلاث ساعات و35 دقيقة.

المصدر: "أ ف ب"