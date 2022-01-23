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مصر تحصد جائزة فردية جديدة في كأس أمم إفريقيا (فيديو)

الرياضة

مصر تحصد جائزة فردية جديدة في كأس أمم إفريقيا (فيديو)
AP Footografiia
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واصل منتخب مصر حصد الجوائز الفردية مع ختام دور المجموعات في النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2021، المقامة حاليا في الكاميرون.

وأعلن الحساب الرسمي لكأس أمم إفريقيا على موقع "تويتر"، فوز لاعب خط الوسط المصري عمرو السولية بجائزة أفضل تمريرة حاسمة خلال مرحلة المجموعات.

وأسفرت تمريرة السولية عن هدف فوز مصر في شباك غينيا بيساو، والذي سجله زميله المهاجم محمد صلاح.

كان محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، قد حصل أيضا على جائزة أفضل حارس في الدور الأول، بعد أن حافظ على نظافة شباكه خلال مباراتين، وتصدى للعديد من الكرات الصعبة في المباريات الثلاث "للفراعنة".

وانضم الشناوي للتشكيلة الأساسية المثالية لدور المجموعات، مع مواطنه المدافع أحمد حجازي، بينما دخل صلاح في القائمة الاحتياطية.

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كما دخل هدف المدافع محمد عبدالمنعم في مرمى السودان، قائمة الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في الدور الأول في البطولة.

واحتل منتخب "الفراعنة" المرتبة الثانية في ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، خلف نظيره النيجيري الذي حقق ثلاثة انتصارات متتالية والعلامة الكاملة من النقاط.

ويستعد المنتخب المصري، حامل الرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد 7 ألقاب، لخوض مباراة مرتقبة أمام كوت ديفوار في قمة مباريات دور الـ16، مساء يوم الأربعاء المقبل.

المصدر: وكالات 

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