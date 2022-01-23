قائمة العراق لمباراتي إيران ولبنان في تصفيات مونديال 2022

أعلن مدرب منتخب العراق لكرة القدم، المونتينيغري جيليكو بيتروفتش، اليوم الأحد، تشكيلة منتخب "أسود الرافدين"، استعدادا لمباراتي إيران ولبنان ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

ويلتقي المنتخب العراقي مضيفه ونظيره الإيراني في العاصمة طهران، في الـ27 من يناير الجاري، قبل أن يواجه منتخب لبنان على ملعب صيدا البلدي، في الأول من فبراير المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

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ويحتل منتخب العراق، المركز الخامس برصيد 4 نقاط في المجموعة الأولى، خلف إيران المتصدرة (16 نقطة)، وكوريا الجنوبية ( 14 نقطة)، والإمارات الثالثة (6 نقاط)، ولبنان الرابع (5 نقاط)، ويتقدم على سوريا السادسة والأخيرة (نقطتان).

وضمت تشكيلة منتخب العراق 27 لاعبا وهم كالتالي:

لحراسة المرمى: فهد طالب، وعلي ياسين، وحسن أحمد.

لخط الدفاع: أحمد إبراهيم، وعلي فائز، وأمجد عطوان، وفرانس بطرس، وأحمد ابراهيم، ومهند جعاز، ومصطفى ناظم، وسعد عبد الأمير، وحسن رائد، ومناف يونس.

للوسط: أحمد فرحان، وحسين علي كريم، وحسين علي، وحسين جبار، وأمجد عطوان، وبشار رسن، وأمير العماري، ومحمد علي عبود، وياسر قاسم، وشيركو كريم.

للهجوم: علي الحمادي، وزيدان إقبال، وأيمن حسين، وعلاء عباس.

المصدر: أ ف ب