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سعيد نورمحمدوف يخنق خصمه خلال 47 ثانية ويحصل على 100 ألف دولار (فيديو)

الرياضة

سعيد نورمحمدوف يخنق خصمه خلال 47 ثانية ويحصل على 100 ألف دولار (فيديو)
Globallookpress
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ألحق المقاتل الروسي سعيد نورمحمدوف هزيمة ساحقة بخصمه الأمريكي كودي ستامان في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، ضمن دورة "UFC 270" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وأرغم سعيد نورمحمدوف المقاتل الأمريكي على الاستسلام بحركة الخنق "Chokehold" في غضون 47 ثانية فقط من زمن الجولة الألى للنزال الذي أقيم في صالة "Honda Center" بمدينة آناهايم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وحصل المقاتل الروسي 50 ألف دولار كمكافأة على أدائه القوي، إضافة إلى 25 ألف دولار مقابل المشاركة و25 ألف دولار أخرى مقابل الفوز، وذلك وفقا لما نشره " MMA Junkie " و"BJPenn"، نقلا عن لجنة كاليفورنيا الرياضية، التي كشفت مبلغ المدفوعات التي حصل عليها جميع المقاتلين في هذه البطولة.

المصدر: "sportrbc.ru" 

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