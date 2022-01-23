كشف سبب غياب حكيمي وبونو عن تدريبات المغرب قبل مواجهة مالاوي

كشف مصدر في المنتخب المغربي، سر غياب حارس المرمى ياسين بونو، والظهير الأيمن أشرف حكيمي، عن تدريبات "أسود الأطلس" الأخيرة استعدادا لمواجهة مالاوي في ثمن نهائي كأس إفريقيا.

وغاب بونو وحكيمي عن تدريبات منتخب المغرب، أمس السبت، وسط أنباء عن إصابتهما بفيروس كورونا.

ولكن مصدر قريب من محيط منتخب المغرب، نفى في تصريحات لموقع "kooora"، كل ما يروج بشأن تعرض بونو وحكيمي للإصابة بكورونا.

وأكد المصدر، أن مدرب المنتخب المغربي، البوسني وحيد خليلوزيتش، هو من أعفى بونو وحكيمي من التدريبات لمنحهما مزيدا من الراحة.

وتابع: "لا صحة للأخبار التي تتحدث عن أن فيروس كورونا اجتاح معسكر المغرب، وبونو وحكيمي مسحتهما الأخيرة سلبية. الغياب الوحيد المؤكد حتى الآن عن موقعة مالاوي يهم فيصل فجر، علاوة على سفيان العكوش، وليس عناصر أخرى".

ويواجه منتخب المغرب نظيره المالاوي بعد غد الثلاثاء، في ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون.

المصدر: ".kooora"،