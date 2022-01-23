أستراليا المفتوحة.. نادال إلى ربع النهائي وشابوفالوف يطيح بزفيريف

تابع الإسباني رافائيل نادال، مشواره الرائع في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ببلوغه ربع النهائي، فيما فجر الكندي دينيس شابوفالوف، مفاجأة مدوية بإقصائه الألماني ألكسندر زفيريف.

وجاء تأهل نادال بعد فوزه في ثمن النهائي على الفرنسي أدريان مانارينو، بثلاث مجموعات دون رد، تفاصيلها 7-6، و6-2، و6-2.

وضرب نادال (35 عاما)، الساعي إلى اللقب القياسي الـ21 في "الغراند سلام"، موعدا في ربع النهائي مع شابوفالوف البالغ من العمر 22 عاما، الذي أطاح بزفيريف بفوزه عليه، بواقع 6-3، و7-6، و6-3.

🚨 UPSET ALERT 🚨 @denis_shapo defeats the World No. 3 Alexander Zverev to set the stage for a QF against Rafael Nadal 🔥



🎥: @AustralianOpen | #AusOpen | #AO2022pic.twitter.com/sOWQYFbk4O — ATP Tour (@atptour) January 23, 2022

وخالف شابوفالوف بذلك التوقعات، وحرم الجماهير من قمة نارية بين نادال، المصنف خامسا عالميا، والواعد الألماني زفيريف، المصنف ثالثا عالميا.

وعلق نادال على مواجهة شابوفالوف قائلا "إنه أحد اللاعبين الذين يتمتعون بمؤهلات كبيرة. لديه الكثير من الأشياء المدهشة في المباريات، ونتائجه تقول ذلك. عندما يلعب بشكل جيد، من الصعب جدا إيقافه".

المصدر: وكالات