القضاء الإداري المصري يرفض دعوى تمديد مهلة انتخابات نادي الزمالك

قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بمصر، اليوم الأحد، برفض الدعوى المطالبة بانتهاء وإعلان انتهاء ولاية مجلس إدارة نادي الزمالك لكرة القدم المنتخب في 23/11/2021.

كما رفضت المحكمة الطلب الثاني المتضمن مد مهلة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنهاية شهر فبراير 2022، وتعيين لجنة مؤقتة، والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021- 2025.

وقال حسين محمد، المحامي ومقيم الدعوى، في دعواه، إن "ولاية المجلس المنتخب تنتهي في 23/11/2021، نفاذا لنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتطبيقا لما جاء بمنطوق حكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب بشأن قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخـب وإحالة المخالفات المالية للنيابة العامة، وعليه، فجميع القرارات الصادرة من المجلس في ولايته 23/11/2021، تقع باطل، وأخصها قرار الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021–2025، لأن ما بني على إجراء باطل فهو باطل".

وتابع المحامي في الدعوى: "كل ما يهمنا في هذا المقام هـو حماية كيان نادي الزمالك، وألا يكون انتخاب مجلس إدارة جديد من مجلس إدارة انتهت ولايته".

المصدر: RT