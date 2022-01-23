رئيس الاتحاد الجزائري يكشف حقيقة علاقته مع بلماضي بعد خسارة المنتخب

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، أن علاقته بمدرب "محاربي الصحراء"، جمال بلماضي، جد ممتازة، وأن كل ما يجري تداوله مجرد إشاعات.

وقال عمارة في تصريح لقناة "النهار" الجزائرية، أمس السبت، على هامش عملية سحب القرعة الخاصة بالمباريات الفاصلة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر: "علاقة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمدرب الوطني بلماضي جيدة وممتازة، لا يوجد أي سبب لوجود مشكل بيني وبين بلماضي أو علاقة باردة".

وأضاف: "بلماضي يقوم بعمله، وأنا أقوم بدوري كما يجب، وأعرف ما هو دوري، ولكل واحد مسؤولياته، علاقتنا طيبة جدا، ولا أعلم من أين جئتم بهذه الأخبار (عن توتر علاقتهما)" .

وترددت أنباء عن توتر علاقة عمارة وبلماضي، على خلفية الأداء الباهت الذي ظهر به منتخب الجزائر في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون، والتي ودعها "محاربو الصحراء" من الدور الأول بعد تذيلهم ترتيب المجموعة الخامسة.

تجدر الإشارة إلى أن قرعة الدور الفاصل لتصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022"، وضعت منتخب الجزائر في مواجهة صعبة ضد الكاميرون.

المصدر: النهار + وكالات