تصفيات مونديال 2022.. لبنان يمنع العراقي أيمن حسين من دخول أراضيه

طالب الاتحاد العراقي لكرة القدم نظيره الآسيوي التدخل لدى السلطات اللبنانية بعد رفضها منح تأشيرة للاعب "أسود الرافدين" أيمن حسين، للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر- 2022.

وقال الاتحاد العراقي في بيان، أمس السبت، إن "الاتحاد اللبناني أبلغنا اعتذاره عن عدم منح اللاعب أيمن حسين تأشيرة دخول إلى لبنان حسب توجيهات الجهات الأمنية، بعد التأكد من وجود ختم دخوله إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في وقت سابق".

وكان أيمن حسين، مهاجم نادي أم صلال القطري، دخل الأراضي المحتلة مع ناديه السابق "القوة الجوية"، وتحصل على ختم مؤقت من السلطات الإسرائيلية.

وعادة ما يكون هذا الختم خارج جواز السفر ويمكن إتلافه فيما بعد، غير أن حسين "لم يقم بإتلاف ستيكر الدخول وإشعار الجانب اللبناني بذلك"، بحسب بيان الاتحاد العراقي.

وأفاد الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم، جهاد الشحف، لوكالة "فرانس برس"، بأن الاتحاد اللبناني راسل السلطات اللبنانية بشأن تأشيرة اللاعب العراقي أيمن حسين، ويعمل على إصدارها، وأضاف أن "قرار المنع يتعلق بقوانين الجمهورية اللبنانية التي تمنع إصدار تأشيرات لأي زائر أراضيها قام سابقا بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ومن جانبه، ذكر المدير الإداري للمنتخب العراقي، غيث مهنا: "فاتحنا الاتحاد الآسيوي وطلبنا منه التدخل لدى السلطات اللبنانية للسماح بدخول اللاعب ومنحه تأشيرة الدخول المتصلة بزيارة وفد المنتخب العراقي إلى بيروت لملاقاة نظيره اللبناني في الأول من فبراير المقبل"، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وأضاف مهنا أن حسين "سيرافق وفد المنتخب العراقي الذي يتوجه إلى العاصمة طهران لخوض مباراة إيران على أمل أن نجد حلا للمشكلة الإدارية الخاصة بجواز سفره".

يذكر أن المنتخب العراقي يلتقي نظيره الإيراني في الـ27 من يناير الحالي في طهران، ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

المصدر: أ ف ب