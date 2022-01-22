من دون حارس.. جزر القمر يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الكاميرون

تلقى منتخب جزر القمر، مفاجأة النسخة الـ33 لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، ضربة موجعة عشية مواجهة نظيره الكاميروني في الدور ثمن النهائي من البطولة.

وكشف اتحاد جزر القمر لكرة القدم: "عن وجود 12 حالة إيجابية بفيروس كورونا في صفوف بعثة المنتخب، من بينهم المدرب أمير عبدو، بالإضافة الى الحارسين الوحيدين المتاحين مؤيد أوسيني وعلي أحمد".

وذكر الاتحاد إن "الحارس الثالث في تشكيلة المنتخب يعاني من إصابة"، الأمر الذي يترك المنتخب المغمور لا يملك أي لاعب في هذا المركز الحسّاس.

وكشف المدير العام الحداد حميدي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر"، عن أسماء خمسة لاعبين مصابين هم: لاعبا خط الوسط ناكيبو أبو بكاري وياسين بورهان، والمهاجم محمد مشاغاما، والمدافعان قاسم عبد الله وأليكسيس سواحي.

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وأكد الحداد حميدي: "نحاول أن نفعل كل ما في وسعنا لإيجاد حلول بديلة لكن من دون المدرب ومن دون لاعبين أساسيين وخصوصاً بلا حارسَي المرمى الوحيدين المتبقيين، فإن الوضع معقّد للغاية".

وحقق منتخب جزر القمر إنجازا تاريخيا في مشاركته الأولى على الإطلاق بالمسابقة القارية، بعد تأهله إلى الأدوار الإقصائية للبطولة، وفجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الغاني (3-2)، الذي غادر البطولة من دور المجموعات.

بينما تأهل منتخب جزر القمر كواحد من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، فقد شغل المرتبة الثالثة في المجموعة الثالثة خلف المغرب والغابون.

المصدر: وكالات