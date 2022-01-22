شاهد.. حارسة مرمى إيران للسيدات "المثار حولها الجدل" تنقذ بلادها من أهداف محققة

بدأ منتخب إيران للسيدات، رحلته التاريخية الأولى في نهائيات ​كأس آسيا لكرة القدم، بتعادل سلبي مع نظيره الهندي مستضيف البطولة، في اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة، ضمن المجموعة الأولى.

ويعود الفضل الكبير في خروج منتخب إيران بشباك نظيفة من هذه المباراة، لحارسة عرينه، زهرة كودايي، التي أنقذت مرماها من عدة فرصة محققة للتسجيل، وخاصة عندما تصدت لكرتين خطيرتين في نهاية الشوط الثاني للمباراة.

🎥 HIGHLIGHTS | 🇮🇳 India 0-0 Iran 🇮🇷



A hard-fought encounter in Navi Mumbai sees both sides share the spoils in Group A! #WAC2022 | #INDvIRNpic.twitter.com/uS0cUa1Plw — #WAC2022 (@afcasiancup) January 21, 2022

ويتقاسم منتخب إيران المركز الثاني مع نظيره الهندي برصيد نقطة واحدة لكل منهما، بفارق نقطتين خلف المنتخب الصيني، الذي تغلب على تايبيه بأربعة أهداف من دور رد.

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يذكر أن زهرة كودايي واجهت شكوكا في جنسها، عقب مساهمتها في تحقيق منتخب بلادها إنجازا تاريخيا بتأهله للمرة الأولى إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الآسيوية، على حساب نظيره الأردني، بفوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) في المباراة الحاسمة، على ملعب "بونيودكور" في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة، وشهدت تألق الحارسة "المشكوك في جنسها".

وتقدم الاتحاد الأردني لكرة القدم، بعد المباراة، بشكوى لنظيره الآسيوي للعبة، للتحقق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران، التي شاركت في تلك المواجهة ضمن تصفيات كأس آسيا.

ورد الاتحاد الآسيوي ببيان عن نتائج التحقق التي أثبتت أن جنس اللاعبة الإيرانية أنثى، وخاطب الاتحاد الأردني لكرة القدم بالنتيجة النهائية حول الشكوى المقدمة.

المصدر: وكالات