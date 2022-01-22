شاهد هفوات السيدات.. هدف "كوميدي" من بين قدمي حارسة مرمى منتخب تايلاند

استهل المنتخب ال​فلبيني​ مشواره في بطولة ​كأس آسيا للسيدات​، بالفوز على نظيره ​التايلاندي (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة، ضمن المجموعة الثانية للبطولة، المقامة في الهند.

ويعود الفضل في انتصار منتخب الفلبين للاعبته تشاندلر مكدانيال التي أحرزت هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 81 من زمن اللقاء على ملعب "دي واي باتيل ستاديوم" بمدينة نيو مومباي.

بينما تدين مكدانيال بالفضل في إحراز هذا الهدف لحارسة مرمى منتخب تايلاند، التي سجلت عمليا هذا الهدف في مرماها بعد خطأ فادحا، حيث مرت الكرة بين قدميها "بغرابة" في لقطة كوميدية.

🎥 HIGHLIGHTS | 🇹🇭 Thailand 0-1 Philippines 🇵🇭



A late strike from Chandler McDaniel gives Philippines maximum points in Group C!



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وكان منتخب أستراليا قد أمطر شباك نظيره الإندونيسي بـ18 هدفا في اللقاء الثاني ضمن المجموعة الثانية أيضا، ويتصدر جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف أمام الفلبين، ومن ثم تايلاند وإندونيسيا من دون نقاط.

المصدر: وكالات