رحيل مهندس صفقة انتقال الأسطورة مارادونا إلى نابولي

توفي المدرب وكشاف المواهب الإيطالي، جياني دي مارزيو، مهندس صفقة انتقال النجم الأرجنتيني الراحل، دييغو أرماندو مارادونا، إلى نابولي في 1978، اليوم السبت، عن عمر ناهز 82 عاما.

وجاء في بيان لنادي نابولي: "ينضم رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس، وجميع العاملين في نابولي، إلى أسرة دي مارزيو في حالة الحزن التي يشعرون بها، جراء وفاة العزيز جياني، المدرب التاريخي والخالد للفريق الأزرق".

Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Di Marzio per la scomparsa del caro Gianni, storico e indimenticabile allenatore della squadra azzurra. pic.twitter.com/oQ85OwsxVZ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 22, 2022

ويعد جياني دي مارزيو أحد ألمع خبراء كرة القدم في إيطاليا، حيث كان يمتلك عقلية عالمية ورؤية ثاقبة في اكتشاف المواهب، وسبق أن درب أندية كاتانزارو وكاتانيا ونابولي، إضافة إلى عمله ككشاف مواهب لصالح نابولي ويوفنتوس.

وجمعت دي مارزيو علاقة وطيدة بالأسطورة مارادونا، وكشف الأخير في أكثر من مناسبة، أنه اختار الانضمام إلى نابولي، بفضل جهود كشاف المواهب الإيطالي الراحل.

وبدأ الأمر في 1978، بعد قليل من مونديال الأرجنتين، حين سمع دي مارزيو، أثناء زيارته إلى أمريكا الجنوبية بحثا عن المواهب، سائق سيارة أجرة يتحدث عن نجم شاب، يلعب في صفوف أرخنتينوس جونيورز، لكن سيزار لويس مينوتي قرر عدم استدعاءه لمنتخب الأرجنتين "ألبيسيليستي".

وروى دي مارزيو في 2020 تفاصيل القصة، قائلا: "توجهنا إلى الملعب، راودني شعور عارم بالفضول لرؤيته.. كنت في المدرجات، وبعد 15 دقيقة من مباراة أقيمت وقتها، طلبت من سيتيميو ألويسيو، رئيس أرخنتينوس جونيورز، إخراجه من الملعب".

وأضاف: "وعدته إن فعل ذلك، بأن نوقع فورا داخل غرف خلع الملابس اتفاقا مع نابولي.. لعب 15 دقيقة، سجل 3 أهداف، أحدها من ضربة ثابتة، كان يجيد المراوغة، رائع!".

واستطرد: "أدركت أنني بصدد جوهرة نادرة، جوهرة لا تحتاج سوى لبعض الصقل.. كما أنني فور عودتي إلى نابولي، بعثت له بقميص يحمل الرقم 10، إضافة إلى هدايا أخرى له ولعائلته".

لكن لم تبرم الصفقة في 1978، على خلفية معارضة رئيس نابولي وقتها، كورادو فرلاينو، إلا أن العلاقة بين دي مارزيو ومارادونا ظلت وثيقة، وأثمرت عن توقيع الأسطورة مارادونا مع فريق الجنوب الإيطالي في عام 1984، لتفتح صفحة جديدة باهرة في تاريخ نابولي.

ولعب مارادونا، الذي رحل يوم 25 نوفمبر 2020، مع نابولي خلال الفترة من 1984 إلى 1991 وحقق مع فريق الجنوب الإيطالي إنجازات لم يسبق تحقيقها في تاريخ النادي، أبرزها الفوز مرتين بالدوري الإيطالي ومرة بكأس الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "EFE"