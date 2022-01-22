مدفيديف يصعد إلى الدور الرابع في بطولة أستراليا المفتوحة

حجز الروسي دانييل مدفيديف، مقعده في الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، للعام الرابع تواليا، بعد فوزه على الهولندي بوتيك فان زاندشولب، اليوم السبت.

واحتاج النجم الروسي، المصنف ثانيا عالميا، لساعة و55 دقيقة، لتخطي عقبة منافسه الهولندي، بواقع 6-4، و6-4، و6-2.

Safely through to the last 16 of the #AusOpen! 👏@DaniilMedwed sails past Botic van de Zandschulp 6-4 6-4 6-2!#AO2022pic.twitter.com/cYTkZJK6dH — ATP Tour (@atptour) January 22, 2022

وضرب مدفيديف بذلك موعدا في الدور الرابع، مع الأمريكي ماكسيم كريسي، الفائز بصعوبة على الأسترالي كريس أوكونيل 6-2، و6-7، و6-3، و6-2 .

ويعتبر مدفيديف، وصيف البطولة الأسترالية العام الماضي، من بين أبرز المرشحين لإحراز اللقب هذا العام، في ظل غياب حامله الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، الذي تم ترحيله من أستراليا على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا وسلوكه الخاطئ في عملية دخوله إلى البلاد.

المصدر: وكالات